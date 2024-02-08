Рябков: РФ удовлетворена близостью позиций с Пакистаном в сфере контроля над вооружениями

Замглавы МИД России обсудил с пакистанским коллегой Мухаммадом Камраном Ахтарой темы международной безопасности и региональной стабильности

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на встрече с коллегой из Пакистана Мухаммадом Камраном Ахтарой выразил удовлетворение близостью подходов Москвы и Исламабада по большинству аспектов контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН).

"Выражено удовлетворение близостью подходов России и Пакистана по большинству вопросов глобальной стратегической стабильности, региональной безопасности и КВРН", - сообщили в МИД РФ по итогам очередного заседания российско-пакистанской Консультативной группы по стратегической стабильности, состоявшейся под председательством высокопоставленных дипломатов.

"Стороны провели углубленный обмен мнениями по актуальным темам международной безопасности и региональной стабильности, а также по различным аспектам КВРН, - отметили в дипведомстве. - В заинтересованном ключе состоялось обсуждение вопросов, связанных с деятельностью Первого комитета Генассамблеи ООН, Конференции по разоружению, МАГАТЭ в ОЗХО".

"Подтверждена готовность продолжить плотную координацию действий на профильных международных площадках. Подчеркнута важность регулярного проведения встреч консультативной группы. Достигнута договоренность об организации 15-го заседания в следующем году в Исламабаде", - указали в МИД РФ.

На Смоленской площади также обратили внимание, что в ходе заседания была рассмотрена проблематика биологической, космической и международной информационной безопасности, а также новых и перспективных технологий, включая военное применение искусственного интеллекта.