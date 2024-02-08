Песков: приезд Карлсона в РФ вызвал зашкаливающий резонанс как в Америке, так и в России

Американский журналист взял интервью у президента РФ Владимира Путина

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Приезд американского журналиста Такера Карлсона в Россию за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным вызвал зашкаливающий резонанс как в Америке, так и в России, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сама персона Карлсона и его приезд в Россию, интервью с Путиным - это событие, которое вызвало такой, особый резонанс. Не только в Америке, но и у нас в стране", - констатировал представитель Кремля. "Резонанс иногда, скажем так, зашкаливающий", - добавил он.

