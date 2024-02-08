Песков заявил, что изъятие активов "Роснефти" в ФРГ не останется без последствий

Это фактически экспроприация чужого имущества, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Возможная национализация в ФРГ активов "Роснефти" станет фактически экспроприацией чужого имущества, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Этот шаг не останется без последствий для репутации Берлина, добавил он.

"Это не что иное как экспроприация чужой собственности", - подчеркнул представитель Кремля, но отметил, что "пока компания сама защищает свои интересы". Вопрос, возможен ли обмен активами между "Роснефтью" и германскими компаниями, пресс-секретарь президента назвал корпоративным.

"Государство всегда защищало интересы наших компаний, наших граждан, и будет делать это дальше, - подчеркнул Песков. - Мы не исключаем ничего для защиты наших интересов и для противодействия незаконным шагам".

В то же время такие шаги Германии и других стран Запада, по словам пресс-секретаря президента, подрывают "экономические правовые устои в европейских государствах", "абсолютно девальвируют инвестиционную привлекательность этих стран и имеют, конечно же, очень глубокие последствия для тех, кто принимает такие решения", - юридические, имиджевые и "в конце концов экономические".

Ранее германское Министерство по делам экономики и защиты климата уведомило "Роснефть" о планах национализировать находящуюся сейчас под внешним управлением Rosneft Deutschland. Ведомство обосновало инициативу тем, что партнеры подразделения в ФРГ якобы могут отказаться от работы с нефтеперерабатывающими заводами компании и тем самым поставят под угрозу энергетическую безопасность Германии.

Диалог России и Германии

Москва и Берлин не ведут диалога на уровне государственных структур, поскольку каналы связи разрушены, заявил Песков, комментируя возможность взаимодействия по вопросу об изъятии в ФРГ активов "Роснефти".

"Переговоры между Москвой и Берлином не ведутся, если вы имеете в виду государственный или правительственный уровень, - сказал Песков. - Эти каналы фактически сейчас разрушены и отсутствуют".