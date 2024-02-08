8 февраля, 09:55
Выборы президента России - 2024

ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом в президенты

Представитель партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин . Валерий Шарифулин/ ТАСС
Представитель партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Процент брака в его подписях превышал допустимые 5%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ не зарегистрировала выдвиженца от партии "Гражданская инициатива" Бориса Надеждина из-за высокого процента брака в собранных им подписях избирателей в свою поддержку.

Читайте также
Что известно о выборах президента России

"Решение принято", - заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

5 февраля рабочая группа ЦИК РФ передала итоговый протокол проверки подписных листов представителям Надеждина, процент брака в его подписях превышал допустимые 5%, а именно более 15%. Всего Надеждин представил в ЦИК 105 тыс. подписей, проверялось 60 тыс.

Комментируя решения ЦИК, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что комиссия следует правилам, которые установлены для всех.

  

Теги:
РоссияВыборы президента России - 2024Надеждин, Борис Борисович