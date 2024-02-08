В Кремле рассказали, какую реакцию ожидают от интервью Путина Карлсону

Главное, чтобы с ним ознакомились, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Кремль ожидает разнообразную реакцию в мире на интервью президента РФ Владимира Путина американском журналисту Такеру Карлсону, но главное, чтобы с ним ознакомились. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Здесь не может быть каких-то конкретных ожиданий, понятно, что реакция будет весьма и весьма разнообразной", - сказал он, отвечая на вопрос, на какую реакцию мирового сообщества рассчитывает Кремль после публикации интервью.

По мнению Пескова, "главное, чтобы она (реакция - прим. ТАСС) была". "Потому что разнообразная реакция означает, что с ним (с интервью - прим. ТАСС) ознакомились", - пояснил он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера подтвердил, что Карлсон взял интервью у Путина. Ожидается, что оно будет опубликовано в ночь на 9 февраля по московскому времени.