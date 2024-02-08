Досрочное голосование на выборах президента России пройдет в девяти районах Бурятии

Его организуют для фермеров, сотрудников метеостанций, гидропостов, курортов, рабочих старательских бригад и артелей, уранодобывающего предприятия, а также золотодобытчиков

УЛАН-УДЭ, 8 февраля. /ТАСС/. Около 4,2 тыс. жителей девяти районов Бурятии смогут проголосовать досрочно на выборах президента России. Об этом сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии республики Александр Акчурин.

"Досрочное голосование отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных, отдаленных местностях Бурятии, пройдет с 1 по 14 марта 2024 года. Проголосовать смогут около 4,2 тыс. человек, проживающих в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Еравнинском, Закаменском, Муйском, Окинском, Северо-Байкальском, Тункинском и Хоринском районах", - сказал Акчурин.

Проголосуют фермеры, работающие на животноводческих стоянках, сотрудники метеостанций, гидропостов, курортов, рабочие старательских бригад и артелей, уранодобывающего предприятия, золотодобытчики. "Использоваться будут автомобили, в том числе УАЗ, "Урал", другие внедорожники и микроавтобусы. Для проведения досрочного голосования в некоторых местах горного Окинского района, где работают добывающие предприятия, а также в Баунтовском эвенкийском и Северо-Байкальском районах планируется задействовать авиатранспорт", - уточнил председатель регионального Избиркома.

Он добавил, что в Бурятии образовано 810 постоянно действующих избирательных участков, еще 22 будут временными - в медучреждениях, следственном изоляторе Улан-Удэ. "Из них 66 участков будут работать, в том числе для тех избирателей, которые не имеют регистрации по месту жительства", - сообщил Акчурин.

На выборах планируется задействовать 2,5 тыс. наблюдателей. "В этом году количество наблюдателей увеличено, потому что голосование пройдет в течение трех дней", - отметила председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова. При этом общественное наблюдение будет вестись не только в дни голосования - оно начнется уже в феврале: в конце месяца пройдет мониторинг состояния участковых избирательных комиссий на предмет доступности и комфортности для голосующих, в том числе маломобильных граждан.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Центризбирком России решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента России.