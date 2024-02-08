В борьбе за пост президента РФ осталось четыре кандидата

ЦИК отказал в регистрации на выборах блогеру Раде Русских

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов, действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин и член партии "Новые люди" Владислав Даванков остались в борьбе за пост президента РФ после отказа Центризбиркома РФ в регистрации на выборах бьюти-блогеру Раде Русских.

Ранее ЦИК РФ отказал в регистрации на выборах Сергею Малинковичу ("Коммунисты России") и Борису Надеждину ("Гражданская инициатива"). Только Слуцкий, Харитонов, Путин и Даванков успешно прошли этап регистрации, который завершится 10 февраля.

Бьюти-блогер Русских представила в ЦИК РФ документы для регистрации на выборах президента РФ 31 января, вместе с документами она принесла три коробки с подписями избирателей, в которых было 476 подписей вместо 300 тыс. Также она не представила документ, подтверждающий оплату изготовления подписных листов, и список лиц, собиравших подписи.

Комментируя решения ЦИК, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что комиссия следует правилам, которые установлены для всех.