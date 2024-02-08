Памфилова: в избирательном бюллетене на президентских выборах будет четыре кандидата

Это Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и действующий глава государства Владимир Путин

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Избирательный бюллетень на президентских выборах будет включать четырех кандидатов, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

Ранее в ходе заседания комиссия отказала в регистрации Сергею Малинковичу ("Коммунисты России"), Борису Надеждину ("Гражданская инициатива"), самовыдвиженцам Анатолию Баташеву и Раде Русских. "Коллеги, закончили рассматривать вопросы о регистрации кандидатов. Сегодня у нас заканчивается определенный цикл, поскольку по итогу нашего сегодняшнего заседания у нас уже полная ясность о том, что в избирательном бюллетене будет четыре кандидата", - сказала Памфилова.

Ранее ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова ("Новые люди") и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец).