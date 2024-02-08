Посол России в Сербии заявил о поддержке Западом гибридной войны против сербов в Косове

Александр Боцан-Харченко считает, что "вершиной всей этой деятельности является запрет на хождение сербского динара"

БЕЛГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Представители Запада поддерживают политику косовских властей по ведению гибридной войны против сербского населения. Об этом заявил российским журналистам посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"С учетом того положения, которое сложилось в Косове, мне хочется повторить термин "гибридное воздействие", "гибридная война" против сербского населения в Косове со стороны Приштины. Запад это поощряет или закрывает [на это] глаза, но все-таки я думаю, что поощряет, так это выглядит. Почему гибридное? Потому что силовое присутствие и устрашение сочетается с различными мерами, которые <...> принимаются и в отношении истории, культуры, памятников, православной религии, и в отношении всего, что обеспечивает нормальную, насколько это возможно на севере Косова и в анклавах, жизнь сербов в автономном крае Косово и Метохия. Вершиной всей этой деятельности, вершиной далеко не в положительном смысле, является запрет на хождение сербского динара. В данном случае, наверное, стоит процитировать руководство самой Сербии, [президента республики Александара] Вучича, который сказал, что удар по динару - это удар по сербам как таковым", - подчеркнул Боцан-Харченко. Он добавил, что запрет на использование сербской валюты в крае означает "ликвидацию тех источников выживания, которые обеспечивают север Косова".

Глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил 7 февраля, что силовики непризнанного Косова не пропустили автомобиль Национального банка Сербии с динарами, предназначенными для выплат сербскому населению.

Президент Сербии назвал данный инцидент очередной провокацией со стороны косовских властей и свидетельством вседозволенности, что заставляет усомниться в заинтересованности Запада нормализовать ситуацию в регионе.