Посол РФ: СБ ООН обеспечит мировую огласку косовскому кризису, но не решит проблему сразу

Как заявил Александр Боцан-Харченко, "перенос вопроса в СБ ООН косвенно или даже напрямую показывает беспомощность Евросоюза"

БЕЛГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Косове и Метохии, назначенное на 8 февраля, позволит косовскому кризису получить мировую огласку, но не приведет сразу к принятию поворотных решений. Об этом заявил российским журналистам посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Сам по себе Совет Безопасности [ООН] - я не скажу, что в данном случае это панацея, и, будучи реалистами, естественно, мы не ожидаем никаких поворотных решений сразу. Этого невозможно ожидать, имея в виду и состояние косовского урегулирования, и положение дел в самом Совете Безопасности, поскольку договориться там невозможно, иногда крайне трудно, но скорее по большинству тем невозможно из-за глобальных противоречий и противостояний. Тем не менее я призываю не принижать того, что в данном случае и Белград активно высказался и проявил активность в том, что касается инициирования и организации данного заседания СБ ООН, проявил необходимую, как и в других вопросах, решимость на основе самостоятельной позиции", - отметил Боцан-Харченко.

По его словам, "перенос вопроса в СБ ООН косвенно или даже напрямую показывает беспомощность Евросоюза, а можно сказать, и всего западного посредничества", поскольку США были, по сути, "на первых местах в посредничестве в рамках пресловутого диалога Белград - Приштина о нормализации".

"Причины ясны - это отход от тех принципов, которые, как заверял ЕС, будут базовыми, заверял, когда просил поддержки со стороны Генассамблеи ООН данного диалога. Говорили о том, что они будут статусно нейтральны, говорили о том, что резолюция 1244 будет ориентиром, рамками или одной из основ, но она была решительно предана забвению однажды и окончательно. Никто о ней не вспоминал ни в рамках этого диалога, ни шире. О статусной нейтральности и говорить не приходится, это, конечно, была фикция с самого начала, поскольку с самого начала посредничеством занимаются страны, которые признали Косово. Абсурд очевиден был с самого начала", - подчеркнул российский дипломат.

Намерения сербского президента

"Настрой [президента Сербии Александара Вучича] на то, чтобы обнажить всю ситуацию и показать ее такой, какой она на самом деле является. Именно с таким настроем президент Сербии собирается выступать в Нью-Йорке на заседании Совбеза ООН, что крайне важно. Совет Безопасности обеспечит то, что максимально широкие слои и мирового сообщества, и дипломатические круги, а также представители ООН и общественность услышат о реальном положении дел, а не только о том, что там ЕС ведет диалог, в рамках которого все решает. Они добились того, что свели все это к короткой и лживой формуле", - заключил Боцан-Харченко.

Ранее Вучич заявил, что рассчитывает на проведение срочного заседания Совбеза ООН в ближайшее время из-за очередных провокаций со стороны косовских властей. Сербский лидер отметил, что также подготовил отдельные письма представителям ЕС и СБ ООН, в которых указал на недопустимость действий премьера непризнанного Косова Альбина Курти. Он добавил, что послание является "самым длинным и самым тяжелым" из тех, которые ему приходилось подписывать на посту главы государства.

Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил в среду, что по инициативе Белграда срочное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Косове и Метохии состоится 8 февраля.