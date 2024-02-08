В РФ 25 политических партий получили право участвовать в выборах президента

Голосование пройдет с 15 по 17 марта

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Двадцать пять политических партий получили право участвовать в выборах президента РФ, которые пройдут в 2024 году с 15 по 17 марта. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Олег Свириденко.

"В связи с назначением на 15-17 марта 2024 года выборов президента РФ Минюстом сформированы, опубликованы, а также направлены в Центральную избирательную комиссию РФ списки политических партий, имеющих право принимать участие в данных выборах. Правом принимать участие в выборах обладает 25 политических партий", - сказал он.

Свириденко отметил, что Минюст и его территориальные органы наделены полномочиями по осуществлению государственной регистрации политических партий, их региональных отделений, а также контроля за их деятельностью.