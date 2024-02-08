Посол РФ в Сербии заявил о развитии сотрудничества Москвы и Белграда в трех сферах

Речь идет о взаимодействии в сфере военно-промышленного комплекса, здравоохранения и энергетики

БЕЛГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Сотрудничество России и Сербии имеет высокий уровень эффективности в сфере военно-промышленного комплекса, в здравоохранении, а также может получить новый импульс в энергетическом секторе уже в текущем году. Об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко российским журналистам.

"Военно-техническая область - это та область, где идет развитие сотрудничества, совершенно нормального сотрудничества, которое вписывается во все международные нормы и критерии, которые существуют, чтобы не создавать [кому-либо] угрозу, а обеспечивать <...> безопасность партнера. Это является основой суверенитета, и президент [Сербии Александар] Вучич, сербы, руководство страны из этого исходят, то есть это перспективная сфера", - подчеркнул Боцан-Харченко.

"Одним из важных или основных направлений [сотрудничества РФ и Сербии] является работа по ядерной медицине. В контексте сотрудничества в сфере онкологии, прежде всего радиофармпрепаратов, куда самым активным образом вовлечен Росатом, то есть это более широкое [сотрудничество]. Да, медицина в первую очередь, забота о здоровье населения в первую очередь, но есть и научная составляющая и современная инновационная. Кстати, инновационная цифровизация в области здравоохранения - тоже одно из направлений нашего сотрудничества, имеющее более широкий контекст", - отметил посол, комментируя недавний визит министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Сербию.

"Мы ожидаем энергетические проекты и по линии Газпрома, в газовой сфере. Мы ожидаем, что здесь будут новые проекты, которые могут быть запущены уже в рамках года и получат достаточное развитие, обеспечивая энергобезопасность Сербии", - отметил Боцан-Харченко.

В конце января Мурашко находился в Белграде с рабочим визитом, в рамках которого состоялись переговоры с главой сербского Минздрава и премьер-министром республики, а также подписан меморандум о сотрудничестве.

Президент Сербии в конце января заявил о том, что граждане республики смогут осмотреть комплекс радиоэлектронной борьбы с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами "Репеллент" российского производства 15 февраля, в День государственности. Ранее сербский лидер подчеркивал, что западные страны не позволяют Белграду приобретать оружие и амуницию на Востоке, при этом сами отказывают в снабжении. Он указывал на то, что Сербия заказала в РФ системы радиоэлектронной борьбы "Красуха" и "Репеллент", но не может их получить. Он также отмечал, что "сейчас невозможно получить запчасти, ничего или почти ничего невозможно ввезти из России, ничего, что имеет военное назначение, и это не по вине русских".