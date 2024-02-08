В Запорожской области досрочное голосование на выборах президента РФ начнется 25 февраля

Члены участковых избирательных комиссий будут приходить на дом к жителям области с ящиком для голосования и бюллетенями

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Досрочное голосование на территории всей Запорожской области на выборах президента России начнется 25 февраля. Об этом на брифинге сообщила журналистам председатель региональной избирательной комиссии Галина Катющенко.

"Поскольку всю территорию области избирательная комиссия до этого признала труднодоступной, у нас есть возможность проводить досрочное голосование. Оно начнется у нас 25 февраля. Первыми будут голосовать населенные пункты, которые находятся в труднодоступной, отдаленной местности, приближенной к линии боевого соприкосновения. И следующая волна - голосование для людей, которые проживают в сельских населенных пунктах, в городской зоне", - сказала Катющенко.

Она уточнила, что при досрочном голосовании члены участковых избирательных комиссий будут приходить на дом к жителям области с ящиком для голосования и бюллетенями. При себе у них будет удостоверение. Избиратели смогут проголосовать, предъявив паспорт гражданина РФ либо паспорт гражданина Украины, как ранее было решено региональным избиркомом.

Катющенко добавила, что 17 марта будут открыты участки для голосования, "и люди смогут проголосовать, если они привыкли голосовать на избирательном участке, и для них выборы - это праздник". При этом время работы участков для голосования на выборах президента России может быть скорректировано с учетом военного положения в регионе. О новом графике жителям сообщат дополнительно.