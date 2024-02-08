В Петербурге в ходе выборов применят дополнительную защиту от возможных фейков

Как сообщил председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин, на избирательную систему оказывается беспрецедентное давление извне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Дополнительную защиту от возможных фейков и провокаций будут применять в Санкт-Петербурге в период предстоящих выборов президента России. На избирательную систему оказывается беспрецедентное давление извне, избирком города плотно взаимодействует с правоохранительными органами для предотвращения таких действий, сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.

По его словам, в Санкт-Петербурге "для защиты от возможных фейков и провокаций, чтобы невозможно было использовать постановочные съемки или, скажем, какие-то театральные постановки в помещениях, похожих на избирательные участки, будет еще применяться дополнительная защита". "Мы достаточно быстро можем по видео определить, что это за участок и вообще участок ли это из Санкт-Петербурга. Не буду раскрывать, какая это защита, но дополнительная защита также будет предусмотрена", - сказал Мейксин.

Глава горизбиркома подчеркнул, что, "несмотря на беспрецедентное давление, которое осуществляется извне на избирательную систему, вмешательство в выборы, которое достаточно активно происходит, провокации и угрозы членам избирательных комиссий Санкт-Петербурга, подготовка и проведение выборов происходит в соответствии с текущим графиком".

В частности, он рассказал, что фиксируются попытки от имени и председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии, от имени членов территориальных комиссий, сотрудников аппарата через поддельные аккаунты получить различную информацию. "Есть обращения, связанные с запугиванием сотрудников избирательных комиссий с предложением им не участвовать в работе избирательных комиссий, - добавил он. - Также мы фиксируем попытки влияния на сайт Санкт-Петербургской избирательной комиссии, мы видим атаки на этот сайт. Также есть попытки доступа к системе ГАС "Выборы".

"Мы имеем атаки на рабочие телефоны, помимо мобильных, Санкт-Петербургской избирательной комиссии со странными звонками, различными сценариями разговоров. Телефоны практически не умолкают, то есть постоянно пытаются, скажем, нас "загрузить" этой работой", - рассказал Мейксин. Также в комиссию поступают многочисленные типовые обращения, составленные одним шрифтом и одним текстом с отличием лишь в некоторых данных, отметил он.

"Есть еще целый ряд провокаций, которые происходят в отношении избирательной системы Санкт-Петербурга. Я знаю, что готовится целый ряд и фейков, и различных информационных вбросов, и провокационных действий. Здесь очень плотно работаем с коллегами из правоохранительного блока по отработке и предотвращению таких действий", - сказал председатель комиссии.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.