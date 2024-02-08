В СФ заявили, что оппоненты РФ пытаются усилить влияние в медиасфере России перед выборами

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны Андрей Климов отметил рост "деструктивных антироссийских усилий" спонсируемых правительством США СМИ-иноагентов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ фиксирует попытки оппонентов РФ усилить свое влияние в русскоязычной медиасфере в интересах русофобских центров США и Евросоюза. Об этом заявил глава комиссии Андрей Климов.

"В конечном счете речь о злонамеренной, заведомо противоправной попытке усиления влияния в русскоязычной медиасфере с участием иностранных агентов и нежелательных организаций в период президентской избирательной кампании в России в интересах русофобских центров стратегических коммуникаций в США и ЕС", - сказал сенатор на расширенном заседании комиссии.

Он отметил рост "деструктивных антироссийских усилий" спонсируемых правительством США СМИ-иноагентов "Голос Америки" и "Радио "Свобода", финансируемого из бюджета ФРГ иноагента Deutshce Welle, а также признанного иноагентом движения "Голос". "Одновременно на Западе продолжаются провокационные призывы еще до окончания российских выборов не признавать их итогов. Так, в Европарламенте с такой инициативной прямо сейчас носятся депутаты из таких недружественных нам стран, как Болгария, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Финляндия, Швеция, Чехия, Эстония", - подчеркнул Климов.

Он также обратил внимание, что за рубежом есть силы, желающие помешать проживающим там гражданам Российской Федерации воспользоваться своим конституционным правом и принять участие в предстоящих выборах. Кроме того, антироссийские центры "пытаются фабриковать некое подобие уличных беспорядков и внутри России".

Об этом свидетельствует и влиятельное в Конгрессе и правительстве США вашингтонское издание The Hill. 5 февраля в нем была опубликована статья под провокационным названием "Могут ли фиктивные выборы в России спровоцировать народные волнения?". На этом фоне отнюдь не лишним является февральское напоминание прокуратуры Москвы об ответственности за призывы и участие в несогласованных массовых мероприятиях", - заметил глава комиссии.

Климов добавил, что попытки недругов России вмешиваться в суверенные дела страны терпят неудачу, но нельзя снижать бдительность, необходимо и дальше эффективно реагировать на любые вызовы, особенно в период выборов главы государства.