Посол РФ: Сеул показывает желание проводить прагматичный курс в отношении Москвы

Георгий Зиновьев отметил, что в 2024 году исполнится 140 лет с подписания первого договора о дружбе и торговле между Россией и Кореей

СЕУЛ, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Республики Корея демонстрируют готовность проводить сбалансированный курс по отношению к России, связи продолжают развиваться, несмотря на сложности. Об этом заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев на приеме в преддверии Дня дипломатического работника.

"Мы хотели бы отметить, что Сеул показывает готовность проводить сбалансированную и прагматичную политику в отношении России", - сказал Зиновьев. На приеме присутствовали южнокорейские дипломаты.

"Мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми странами, готовыми к продуктивному диалогу. Это касается и Республики Корея. Мы продолжаем развивать отношения на основе принципов взаимоуважения и учета интересов, несмотря на существующие по ряду международных вопросов различия во мнениях", - пояснил посол российскую позицию. Он обратил внимание, что в этом году исполнится 140 лет с подписания первого договора о дружбе и торговле между Россией и Кореей.

Зиновьев подчеркнул, что диалог и сотрудничество между Москвой и Сеулом соответствуют коренным национальным интересам народов двух стран. "Россия настроена продолжить вносить конструктивный вклад с целью урегулирования сложных вопросов, связанных с миром и безопасностью на Корейском полуострове", - добавил он. Российская сторона убеждена, что решение этих проблем состоит в коллективных усилиях по снижению военной напряженности, выстраиванию доверия, подготовке гарантий безопасности с учетом позиций всех причастных, отметил посол.

Задачи внешней политики

"Новый, 2024 год вряд ли будет беззаботным для нас всех. Тем не менее дипломатическая служба России готова приложить все необходимые усилия для выполнения поставленных перед нами задач", - сказал Зиновьев. По его словам, приоритеты России - реформирование многосторонней системы глобального управления, обеспечение ключевой координирующей роли ООН и прав стран на выбор пути развития, защита национальных интересов.

"Мы продолжим поддерживать ключевые принципы справедливого мира вместе с нашими союзниками, партнерами и сторонниками", - сказал посол. В соответствии с обновленной в 2023 году концепцией внешней политики, главная цель - обеспечение безопасности и создание благоприятных условий для развития страны, добавил Зиновьев. На приеме также присутствовали дипломаты из стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.