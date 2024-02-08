Захарова заявила, что РФ не предвосхищает итоги выборов президента США

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Россия представит свои оценки, когда в Соединенных Штатах начнется конкретная электоральная фаза с кандидатами

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россия не предвосхищает итоги президентских выборов в США и не пытается на них повлиять. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

"Мне теперь стало понятно, почему [президент США Джо] Байден все время с какими-то мертвецами "общается". Он их просто благодарит за участие в поддержке его кандидатуры на выборах", - сказала Захарова.

"В отличие от западников, их концепции, мы никогда не предвосхищаем результаты выборов, не пытаемся на них повлиять своими, как они говорят, нарративами, какими-то прогнозами на грани запугивания, либо отговаривания от участия, - подчеркнула дипломат, отвечая на вопрос, признает ли Россия выборы в США, если будут зафиксированы многочисленные нарушения. - Мы не предвосхищаем результаты, чтобы не нарушить демократический процесс".

"Вот как начнется у них конкретная электоральная фаза с кандидатами, с их регистрацией, кстати говоря, с наблюдателями, которых [США] традиционно не пускают, тогда мы будем давать свои оценки", - отметила официальный представитель МИД России.