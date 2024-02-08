Путин заявил, что обсудил со своим другом Си Цзиньпином сотрудничество в БРИКС

Президент России отметил, что обсуждал с коллегами в организации вопросы сотрудничества в 2024 году

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом, заявил, что 8 февраля обсуждал с ним по телефону в том числе сотрудничество в БРИКС.

"Обсуждаем с коллегами (в БРИКС - прим. ТАСС) вопросы нашего сотрудничества в 2024 году. Только сегодня с моим, с нашим другом разговаривал, с председателем КНР [Си Цзиньпином] на этот счет, мы касались и сотрудничества в области БРИКС", - сказал глава государства на заседании Совета по науке и образованию.

В ходе заседания ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что страны БРИКС обратились с предложением создать рейтинг университетов для стран объединения. По его словам, сейчас методика оценки разрабатывается, и на Совете союза ректоров она будет принята, а в октябре союз ректоров доложит о результатах.

"Что касается рейтинга для БРИКС - это очень хорошее предложение", - оценил Путин.

"Хорошая идея, спасибо, что сказали об этом, потому что надо до встречи в верхах, что называется, проработать это на рабочем уровне. Обязательно это сделаем", - заверил глава государства.