Захарова усомнилась, что в БДИПЧ ОБСЕ понимают, что такое консолидация общества

По словам официального представителя МИД РФ, организации важна "политическая ангажированность из заведомо выписанного результата"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поставила под сомнение понимание Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ понятия "консолидация общества".

"У меня один вопрос к БДИПЧ ОБСЕ. Они вообще что-нибудь слышали о понятии консолидации общества в критически важный для государства момент? По-моему, ничего не слышали. А если ничего не слышали, значит они понятия не имеют, как можно наблюдать за выборами", - сказала дипломат, комментируя отчет по выборам в Азербайджане на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

"Что ни сделай, какого количества кандидатов ни будет, какие у них будут платформы, партии, ничего не важно, кроме одного - политическая ангажированность из заведомо выписанного результата", - добавила она.