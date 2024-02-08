Зампостпреда при ОБСЕ назвал безопасность России ключом к решению кризиса в Европе

Александр Волгарев добавил, что разрешение кризиса возможно при обеспечении надлежащих военных, экономических и политических условий развития

ВЕНА, 8 февраля. /ТАСС/. Разрешение текущего кризиса безопасности в Европе возможно лишь при обеспечении безопасности России и союзной ей Белоруссии, а также отказе Запада от поддержки киевского режима. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александр Волгарев.

"Госпожа председатель, позволим напомнить вам и всем присутствующим, что разрешение нынешнего кризиса в Европе возможно исключительно при обеспечении надлежащих военных, экономических и политических условий безопасного развития России и союзной нам Беларуси, уважения их интересов и прекращения поддержки Западом неонацистского киевского режима. Это - аксиома", - подчеркнул Волгарев на заседании постоянного совета ОБСЕ, обращаясь к председателю Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пие Кауме.