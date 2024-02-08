Раввин: Путин готов использовать влияние и связи для освобождения заложников в Газе

Встреча с президентом прошла 7 февраля

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин намерен использовать все свое влияние и связи, чтобы решить в самое ближайшее время проблему заложников в Газе. Президент, в частности, располагает всей информацией о троих российских заложниках в зоне конфликта, заявил главный раввин России Берл Лазар по итогам встречи лидеров еврейской общины с главой государства.

"Президент однозначно заявил, что намерен использовать все свое влияние, все свои связи, чтобы проблема заложников [в Газе] получила решение в самое ближайшее время", - сказал Лазар, слова которого приводит его пресс-служба.

Он отметил, что "президент держит руку на пульсе". "Он располагает всей информацией о заложниках, имеющих российское гражданство, их трое, Александр Труфанов только один из них", - сказал главный раввин России.

Лазар также обратил внимание на заверение Путина делать все и для освобождения тех людей из числа заложников, которые пострадали во время Холокоста. "Я почувствовал, что это действительно его волнует, ведь Россия сыграла центральную роль в спасении евреев из нацистских лагерей смерти", - добавил духовный лидер.

Встреча с президентом, в которой также принял участие президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, прошла в среду в конце дня в Кремле.

Ранее из плена ХАМАС были освобождены две заложницы с российским гражданством - Елена Труфанова и ее мать Ирина Татти. Тогда Берл Лазар выразил благодарность за содействие в этом российскому руководству, выразив надежду на то, что будет освобожден и единственный сын Елены Труфановой, гражданин РФ Александр Труфанов. По подсчетам израильской стороны, в настоящий момент в Газе остаются еще более 130 заложников из захваченных во время нападения боевиков ХАМАС на израильскую территорию 7 октября 2023 года. Всего тогда было взято в плен более 240 заложников.