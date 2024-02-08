Лидеры еврейской общины обсудили с Путиным освобождение трех заложников РФ в Газе

По словам главного раввина России Берла Лазара, президент России намерен использовать все свое влияние и связи

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин намерен использовать все свое влияние и связи, чтобы решить в самое ближайшее время проблему заложников в Газе. Президент, в частности, располагает всей информацией о троих российских заложниках в зоне конфликта, заявил главный раввин России Берл Лазар по итогам встречи лидеров еврейской общины с главой государства.

"Президент однозначно заявил, что намерен использовать все свое влияние, все свои связи, чтобы проблема заложников [в Газе] получила решение в самое ближайшее время", - сказал Лазар, слова которого приводит его пресс-служба.

Он отметил, что "президент держит руку на пульсе". "Он располагает всей информацией о заложниках, имеющих российское гражданство, их трое, Александр Труфанов только один из них", - сказал главный раввин России.

Лазар также обратил внимание на заверение Путина делать все и для освобождения тех людей из числа заложников, которые пострадали во время Холокоста. "Я почувствовал, что это действительно его волнует, ведь Россия сыграла центральную роль в спасении евреев из нацистских лагерей смерти", - добавил духовный лидер.

Встреча с президентом, в которой также принял участие президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода, прошла в среду в конце дня в Кремле.