Лавров отметил недопустимость вовлечения Ливана в палестино-израильский конфликт

При этом была подтверждена неизменная позиция России в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Ливанской Республики

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с лидером Прогрессивно-социалистической партии Ливана Валидом Джумблатом подчеркнул недопустимость дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта и вовлечения в него других стран региона, в частности, Ливана. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по кризисной обстановке на Ближнем Востоке. Лавров подчеркнул недопустимость дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта и вовлечения в него других государств региона, в частности, Ливана. При этом была подтверждена неизменная позиция России в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Ливанской Республики", - отметили в МИД РФ.

Кроме того, стороны уделили особое внимание внутриполитическому аспекту ситуации в Ливане. "Акцентирована необходимость скорейшего нахождения решений острых вопросов национальной повестки дня самими ливанцами на основе взаимного согласия и без внешнего вмешательства. Отмечена важность дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных многоплановых связей между Россией и Ливаном", - подчеркнули в дипведомстве.

В этот же день развернутые консультации с Джумблатом провел специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.