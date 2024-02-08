Посольство РФ ждет разрешения ФРГ для проведения голосования на выборах президента

Посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что диппредставительство перед президентскими выборами уже принимает соответствующие меры, "в том числе и с точки зрения обеспечения безопасности, потому что это крайне важный фактор в нынешних условиях"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российское посольство в Берлине ждет от властей ФРГ разрешение для проведения голосования на выборах президента РФ. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев в эфире телеканала "Россия-24".

"Если германские власти, а мы обязаны спрашивать согласие германских властей на проведение выборов в отведенные часы в отведенных местах, если мы такое согласие получим, то выборы состоятся в посольстве в Берлине и в генеральном консульстве в Бонне", - сказал он.

Дипломат также отметил, что диппредставительство перед президентскими выборами уже принимает соответствующие меры, "в том числе и с точки зрения обеспечения безопасности, потому что это крайне важный фактор в нынешних условиях". "Как только мы получим соответствующее согласие немецких властей, мы, разумеется, будем более обстоятельно оповещать российскую диаспору о том, что, где, когда будет. Настраиваемся на эффективное проведение выборов", - добавил Нечаев.

Выборы президента России назначены на 17 марта. Голосование продлится 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.