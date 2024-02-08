В РФ механизм нежелательности могут ввести для зарубежных правительственных организаций

Представитель Генпрокуратуры Татьяна Лазарева отметила в целом эффективность существующих механизмов, которые позволят оперативно пресекать антироссийскую деятельность иностранных структур

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Генпрокуратура России надеется на принятие законопроекта, который позволит распространить признание нежелательной деятельность в РФ на организации, созданные правительствами иностранных государств. Об этом сообщила представитель Генпрокуратуры России Татьяна Лазарева на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.

"Отмечу разработанный не так давно с учетом наших предложений Минюстом законопроект, который устраняет имеющиеся правовые пробелы и позволит, я надеюсь, он будет принят, признавать нежелательной не только деятельность иностранных неправительственных организаций, но и организаций, созданных зарубежными правительственными структурами, поскольку практика показывает, что такие организации причиняют не меньший вред национальным интересам государства, однако прикрываются исполнением государственных полномочий", - сказала Лазарева.

Она отметила в целом эффективность существующих механизмов, которые позволят оперативно пресекать антироссийскую деятельность иностранных структур.

Например, "принятие решений о нежелательности (деятельности иностранной организации в РФ - прим. ТАСС) является эффективным механизмом защиты от иностранного влияния, так как оно влечет за собой практически полную блокировку деятельности иностранных структур на территории страны", сказала Лазарева.

"Им, во-первых, запрещается проводить финансовые операции в России, во-вторых, они лишаются возможности действовать через свои представительства, а также через своих посредников - то есть фактически перекрываются все каналы, которые могли бы использоваться для оказания влияния на интересы РФ", - отметила представитель Генпрокуратуры.