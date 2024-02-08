Почетный консул России в таиландской провинции Сураттхани получил знак МИД РФ

Ашвани Баджаджа получил знак за вклад в развитие российско-таиландских отношений

БАНГКОК, 8 февраля. /ТАСС/. Почетный консул России в южной таиландской провинции Сураттхани Ашвани Баджаджа получил знак МИД РФ "За взаимодействие" за вклад в развитие российско-таиландских отношений. Церемония награждения состоялась в посольстве России в Таиланде.

"Мне была оказана большая честь в назначении на эту должность, и я продолжу заботиться о россиянах и представлять российские интересы в Сураттхани. За последние пять-шесть лет мы оказали помощь многим россиянам в Сураттхани, в частности на острове Самуи, особенно во время пандемии коронавируса, когда мы сыграли важную роль в оказании поддержки посольству России в вывозе людей из регионов, где были закрыты аэропорты. Мы также рассчитываем на установление побратимских связей города Сураттхани с одним из российских городов. Мы надеемся, что это произойдет в течение ближайших нескольких месяцев", - сказал он.

Почетное консульство России в Сураттхани было основано в 2018 году. Одним из главных туристических направлений этой южной таиландской провинции является остров Самуи, куда ежегодно прибывают десятки тысяч россиян.