Богданов заявил, что пока рано говорить о гарантах сделки Израиля и ХАМАС

Замглавы МИД РФ отметил, что страна готова предоставить площадку для переговоров по сделке об освобождении удерживаемых лиц

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Пока преждевременно говорить о странах, которые могли бы выступить в качестве гарантов сделки Израиля и движения ХАМАС, ее условия продолжают согласовываться, РФ хотела бы, чтобы Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"У нас есть знания и понимание, что и как нужно делать, но пока, я так понимаю, не до конца согласованы условия урегулирования ситуации в Газе, пока, думаю, преждевременно говорить о гарантиях, поскольку мы не знаем, о чем участники этих событий договариваются и договариваются ли вообще, есть сомнения", - сказал замминистра.

"Мы бы хотели, конечно, чтобы было достигнуто соглашение о прекращении огня, об оказании эффективной гуманитарной помощи населению Газы, и чтобы там установился мир и спокойствие", - добавил он.

Площадка для переговоров

Богданов отметил, что Россия готова предоставить площадку для переговоров движения ХАМАС и Израиля по сделке об освобождении удерживаемых лиц.

"Разумеется, конечно. Никому ничего не навязываем, но, если нужно найти какое-то место, где они могли бы себя чувствовать комфортно. Думаю, Москва - удобная площадка для многих вовлеченных в те или иные проблемные конфликтные ситуации, мы всегда готовы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Замминистра заявил, что другие страны обращаются к РФ за помощью в освобождении их граждан из плена радикального движения ХАМАС, Москва готова содействовать.

"В заложниках остаются и наши граждане, и граждане других стран, которые обращаются к нам за помощью, потому что понимают, что у нас есть прямые контакты с ХАМАС", - сказал замминистра.

На вопрос о том, готова ли РФ работать над освобождением заложников из других стран, Богданов заявил о готовности российской стороны. "Конечно", - указал он.

Ситуация на Ближнем Востоке

Ранее из плена ХАМАС были освобождены две заложницы с российским гражданством - Елена Труфанова и ее мать Ирина Татти.

7 октября боевики ХАМАС проникли на израильскую территорию из сектора Газа и захватили более 240 заложников. В секторе с тех пор продолжаются полномасштабные боевые действия. В конце ноября было достигнуто соглашение о гуманитарной паузе, которая длилась неделю. За время ее действия, по данным властей Израиля, удалось освободить 110 заложников.