Рябков: программа пребывания гендиректора МАГАТЭ в РФ до конца еще не отработана

Заместитель министра иностранных дел России отметил, что основная часть программы может пройти по линии государственной корпорации "Росатом"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Программа пребывания генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в России еще до конца не отработана. Предполагается, что основная ее часть пройдет по линии государственной корпорации "Росатом", в МИД также планируется встреча, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Программа возможного пребывания господина Гросси в Российской Федерации до конца еще не отработана. У нас понимание такое, что основная часть программы пройдет по линии государственной корпорации "Росатом". В МИД тоже с господином Гросси запланирована встреча", - указал замминистра.

Ранее гендиректор МАГАТЭ сообщил, что намерен в ближайшее время посетить "Запорожье, Киев и Россию".

6 февраля он провел встречу с украинским министром энергетики Германом Галущенко. 7 февраля Гросси в очередной раз посетил Запорожскую АЭС. Он заявил, что в ходе визита оценил, как соблюдаются пять принципов обеспечения защиты станции, а также состояние системы охлаждения реакторов и количество персонала. Совместно с гендиректором МАГАТЭ на станцию прибыла 16-я миссия инспекторов агентства, состоящая из четырех человек.