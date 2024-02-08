Нарышкин заявил, что будут новые контакты с главой ЦРУ

Директор СВР отметил, что точных сроков пока нет

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заверил, что у него будут новые контакты с главой Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом.

"Контакты будут", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Нарышкин отказался называть конкретные сроки.

Ранее Нарышкин подтвердил ТАСС факт телефонного разговора с главой ЦРУ в конце июня 2023 года, в ходе которого они "думали, рассуждали, что делать с Украиной". По его словам, беседа длилась "около часа". Тогда директор СВР отметил, что возможность его личной встречи с главой ЦРУ сохраняется.