Нарышкин заявил, что США будут вмешиваться в выборы президента России

Директор СВР отметил, что у них "миссия такая"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты вмешаются в предстоящие президентские выборы РФ, поскольку "у них такая миссия", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"Они будут, они иначе не могут. У них миссия такая", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов Telegram-канала Shot о том, попытается ли Вашингтон повлиять на предстоящие российские выборы.

Нарышкин также назвал российскую контрразведку лучшей в мире.

Выборы президента России назначены на 17 марта. Голосование продлится 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.