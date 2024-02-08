Глава МИД РФ и президент Абхазии подтвердили настрой на укрепление союзничества

Аслан Бжания также поздравил Сергея Лаврова и весь коллектив министерства иностранных дел России с предстоящим Днем дипломатического работника

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Абхазии Аслан Бжания обсудили на встрече в Москве внешнеполитическую координацию и укрепление союзнических отношений. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Стороны обсудили актуальные аспекты взаимодействия Москвы и Сухума в различных областях, а также вопросы внешнеполитической координации между нашими странами", - указали в министерстве. "Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-абхазских отношений в духе союзничества и стратегического партнерства", - подчеркнули в ведомстве.

Бжания также поздравил Лаврова и весь коллектив министерства иностранных дел РФ с предстоящим Днем дипломатического работника.