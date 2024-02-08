Посол РФ: Британия отказывается обсуждать с Россией выход из конфликта на Украине

По словам Андрея Келина, в заявлениях британских чиновников о продолжении военной и экономической поддержки Киева налицо столкновение желаний и реальности

ЛОНДОН, 8 февраля. /ТАСС/. Великобритания категорически отказывается обсуждать с Россией пути выхода из конфликта на Украине, продолжая оставаться "запевалой" в противостоянии Москвы и Киева. Такое мнение посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин высказал на брифинге с российскими журналистами.

"То, что они категорически отказываются с нами обсуждать, - это, как ни странно, Украина и украинский конфликт, - рассказал дипломат. - На углубленное обсуждение путей выхода из этого кризиса британцы совершенно не идут". Келин добавил, что британские официальные лица стараются "выдержать общий фронт и быть запевалами в этом деле".

Желания Лондона и реальность

По словам посла, в заявлениях британских чиновников о продолжении военной и экономической поддержки Киева налицо столкновение желаний и реальности. "Великобритания хотела бы лидировать, вести за собой в политической, военной накачке Украины. Я думаю, они, без сомнения, в переговоры полезут, если они когда-либо состоятся. Но реально [британская] экономика довольно слаба. Поддержка, которую Великобритания оказывает, далеко не столь значительна, это не США и не Германия, которая поддержку по военной линии оказывает в восемь раз больше, чем Великобритания", - сказал российский посол, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Он признал при этом, что Лондон серьезно поддерживает Украину с точки зрения обучения. "Британские военные выпустили 30 тыс. украинцев, которые прошли через различные курсы. Но это не главное, а более важно то, что они проходят через специализированные формы поддержки: подводные войска, специальные войска минирования, разминирования, всего, что с этим связано, то, чем Великобритания сильна", - сказал Келин.

О голословной поддержке

Одновременно он обратил внимание и на "буквально голословные формы поддержки" со стороны Лондона. "Например, они сказали, что создадут морскую коалицию, но на практике это оказалось пшиком - катер, который британцы еще два года назад передали Украине, до сих пор находится в Великобритании, поскольку не может пройти через [турецкие] проливы. Я знаю, что они обращались к туркам с этим вопросом и не раз, пробовали продавить турков, чтобы они разрешили проход через Босфор, но турки были тверды. Поэтому, это тоже оказалось пшиком", - сообщил дипломат.

"Они отправили туда (на Украину - прим. ТАСС) 14 танков Challenger 2, на поле боя видели один, насколько я знаю, да и тот уже в подбитом состоянии. И так во многих вопросах. Очень много шума, очень много политического движения с размахом", - сказал Келин, заметив, что на практике это находит не столь сильное отражение.

По мнению посла, подобная позиция наносит большой вред, прежде всего, самой Украине. "От этого есть много вреда. Как только появляются разговоры о том, не пора ли задуматься (о том, куда движется конфликт - прим. ТАСС), тут же выступает [глава МИД Великобритании Дэвид] Кэмерон и говорит, что нужно давить дальше и тащить Украину к обрыву. Вот что самое главное. Британцы продолжают упорно тащить эту страну к пропасти, к обрыву, за которым уже возврата не будет. Великобритания - опасный фактор в украинском контексте", - высказал уверенность российский посол.

Причины британской позиции

По мнению Келина, причины подобной позиции Великобритании стоит искать в истории взаимоотношений Лондона с Москвой и с Вашингтоном. "Это было постоянно соперничество - за Кавказ, за Крым. Почему они тащат Украину? Это общезападная линия, где британцы также хотят быть во главе, чтобы втянуть ее в евроатлантические структуры, это очень выгодно американцам - чтобы Европа занималась Украиной. А британцы всегда поддерживают то, что делают американцы", - сказал Келин.

Без стратегии выхода

Дипломат обратил внимание на отсутствие внятной стратегии выхода Лондона из нынешней ситуации. "Ее нет, и это самое странное. Я не видел ни одного доклада - Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute, RUSI) или другого солидного института на этот счет. Нет ни одной серьезной разработки, какой должна быть стратегия выхода из этого кризиса, а главное - что будет послезавтра, за чертой, когда это закончится, здесь мысль вперед не идет. Такое ощущение, что здесь стараются не думать о будущем", - заметил посол.

Он также высказал мнение, что приход к власти Лейбористской партии на смену правящей с 2010 года Консервативной партии, на что указывают все опросы общественного мнения, не изменит подхода Лондона. "Программы как консерваторов, так и лейбористов совершенно одинаковые, а в части, касающейся внешней политики, они просто идентичны. Вместе с тем я встречаюсь с бизнесменами средней руки, и они думают по-другому, это не имеет никакого отношения к политической линии, которую проводит правительство. Есть очень много нормальных людей, которые как раз понимают ту реальность, что Россию не победить, что на Украине скоро будет крах и что из этого как-то придется выпутываться", - рассказал Келин.