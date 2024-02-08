Посол РФ заявил, что отношения России и Британии остаются на критически низком уровне

По словам Андрея Келина, подобная ситуация вредит обеим сторонам

ЛОНДОН, 8 февраля. /ТАСС/. Отношения Великобритании с Россией продолжают оставаться на критически низком уровне из-за событий на Украине, однако в плане освещения конфликта в СМИ есть подвижки. Такое мнение выразил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин на брифинге с российскими журналистами.

"Отношения находятся сейчас в критической фазе, на самом низком уровне за все это время. Структуры, которые у нас остались в Лондоне и Москве, - это только посольства. Других структур нет. Диалог идет с британцами только через посольства, поэтому их важно сохранить", - сказал дипломат.

"Ушли отношения практически во всех областях. Торговля сократилась на 96%. Ушли отношения в гуманитарной и культурной сферах, у нас нет никаких ни программ, ни планов. Накануне СВО у нас была практически готова программа научного сотрудничества, в которую только британцы предложили 200 пунктов. Все это рухнуло. Ушли и политические контакты на высоком уровне, их сейчас нет. Остались только дипломатические отношения", - заметил Келин.

По словам посла, подобная ситуация вредит обеим сторонам. "Многие люди, которые были завязаны на отношениях России с Великобританией, по-прежнему тут остаются, многих я знаю лично. Они жалуются на ситуацию. Некоторые идут на контакт, но в целом, конечно, ситуация для них печальная", - сказал он.

При этом дипломат обратил внимание на менее одностороннее освещение конфликта в британских СМИ. "Некоторые изменения в медийной плоскости происходят в том плане, что перестали объявлять все, что мы говорим, заведомой пропагандой и ложью, как это было часто в 2022 году. Изменения эти весьма незначительные, речь идет о некотором лучшем понимании реальности некоторыми журналистами, которые осмеливаются писать в газетах, что, может быть, Украина не победит при полной поддержке Запада", - заметил Келин.

Он обратил внимание, что "все это сметается официозом". "В частности, [глава МИД Великобритании Дэвид] Кэмерон недавно сказал, что экономика Запада, которая в 25 раз больше российской, не может не победить. При чем здесь, правда, экономика, совершенно непонятно. Это страусиная позиция - пытаться засунуть голову в песок и стараться не видеть того, что происходит, полностью характерна для официоза. Но это и понятно почему - признать то, что они ошибались эти два года, что мы были правы, - это, фактически, совершить политическое самоубийство", - уверен российский посол.