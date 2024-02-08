Захарова назвала мемом фотографию со встречи Зеленского и Залужного

Президент Украины встретился с уже бывшим главнокомандующим Вооруженными силами, чтобы обсудить обновление руководства ВСУ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала фотографию со встречи президента Украины Владимира Зеленского с уже бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным, назвав ее мемом.

На фото, которое дипломат разместила в своем Telegram-канале, Зеленский и Залужный пожимают друг другу руки, а последний при этом показывает жест "Виктория" ("Победа"), направленный не вверх, а в сторону. "То ли "Камень, ножницы, бумага", то ли "Идет коза рогатая".

Фотография-мем", - прокомментировала Захарова.

Ранее Зеленский встретился с Залужным, чтобы обсудить обновление руководства ВСУ. Сообщение об этом они одновременно опубликовали в своих Telegram-каналах.

После этого украинский президент в видеообращении сообщил, что назначил главнокомандующим ВСУ Александра Сырского. До этого момента Сырский командовал Сухопутными войсками ВСУ.