Памфилова обсудила с иностранными дипломатами голосование для граждан РФ за рубежом

По сообщению МИД России, в мероприятии приняли участие руководители дипмиссий из более чем 130 стран

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова обсудила в ходе брифинга с представителями дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве, особенности проведения голосования для российских граждан за рубежом. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Особое внимание председатель ЦИК уделила организации голосования на избирательных участках, ознакомила собравшихся с новыми технологическими решениями, применяемыми в ходе выборов. Дипломаты были проинформированы об особенностях проведения голосования для российских граждан за рубежом. Освещена проблематика работы международных наблюдателей, приглашаемых на выборы от имени Федерального Собрания, ЦИК и МИД России, а также порядок аккредитации представителей СМИ", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам брифинга.

В своем выступлении Памфилова рассказала дипломатам о российской избирательной системе, особенностях электорального процесса в нашей стране, актуальных вопросах подготовки к предстоящим выборам.

В МИД уточнили, что в мероприятии приняли участие руководители дипмиссий из более чем 130 стран.

Выборы президента России назначены на 17 марта. Голосование продлится 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.