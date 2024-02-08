Антонов: США проявили интерес к предложению Путина о расследовании трагедии с Ил-76

Посол РФ в Вашингтоне отметил, что американская сторона однозначно указала на возможность работы по линии ООН

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Руководство США проявило заинтересованность в том, чтобы ознакомиться с предложением президента РФ Владимира Путина провести международное расследование катастрофы российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая на церемонии возложения венка к могиле государственного деятеля и дипломата Российской империи Александра Бодиско, похороненного в Вашингтоне.

Посол РФ отметил, во время встреч в Совете национальной безопасности Белого дома и Госдепартаменте, состоявшихся на этой неделе, российские дипломаты "привлекли внимание собеседников" к предложению российского лидера "организовать международное расследование ситуации". Антонов подчеркнул, что представители американской администрации "проявили интерес более внимательно ознакомиться с деталями российского предложения по организации этого расследования". "Но при этом однозначно сказали: речь идет, разумеется, не о двусторонней, а о работе, скажем, по линии ООН", - пояснил глава российского диппредставительства.

По словам Антонова, в Белом доме и Госдепартаменте сказали, "что еще надо разобраться, что это за ракета, как она попала на границу с РФ". "Во всех контрактах четко и ясно указана важность получения согласия производящей или экспортирующей стороны на реэкспорт того или иного изделия. Таким образом, американцы врут, что они не знают, как попала эта система на границу с РФ, просто потому что любое передвижение американских вооружений должно контролироваться со стороны Госдепа и Минобороны", - подчеркнул посол РФ.

Антонов отметил, что 3 февраля ВСУ также атаковали ракетами HIMARS расположенный в ЛНР Лисичанск. По его словам, действия ВСУ в этом случае "очень похожи на то, что произошло с Ил-76". "Западное оружие было использовано против Российской Федерации. Подчеркну, что сегодня американское, западное оружие используется не только на фронте, но и против гражданских лиц. И это нельзя ни признать, ни одобрить, а следует только осудить", - указал посол.