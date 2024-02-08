Лавров: РФ нацелена на активную работу в рамках совещания по взаимодействию в Азии

В МИД РФ также сообщили, что замглавы министерства Андрей Руденко и генсек СВМДА обсудили практические аспекты работы России на площадке совещания

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай обсудили на встрече в Москве превращение совещания в ключевой элемент обеспечения безопасности и стабильности в Евразии. Об этом говорится в сообщении российского министерства.

"Рассмотрены текущие вопросы деятельности объединения и перспективы его развития. Лавров акцентировал нацеленность России на дальнейшую активную работу на площадке СВМДА, конструктивное участие в идущей дискуссии по трансформации Совещания в один из ключевых элементов системы безопасности и стабильности в регионе Евразии", - отметили в министерстве.

В дипведомстве также сообщили, что замглавы МИД России Андрей Руденко и генсек СВМДА обсудили практические аспекты работы России на площадке совещания.

СВМДА - межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году. Его деятельность направлена на формирование условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. В настоящее время членами совещания являются 28 государств, еще 9 стран и 5 международных организаций имеют статус наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира форума находится в Астане.