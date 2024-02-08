Посол РФ: Вучич намерен расширять масштабы акции "Бессмертный полк" в Сербии

Александр Боцан-Харченко отметил, что президент Сербии с большим уважением относится к международной акции

БЕЛГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич с большим уважением относится к международной акции "Бессмертный полк" и привержен идее ее расширения на территории республики. Об этом заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко российским журналистам.

"Приезжала делегация [координаторов акции "Бессмертный полк"], Вучич принимал их. Уже это показывает его отношение к движению и к тому, что он остается привержен тому, чтобы оно получало дальнейший размах в Сербии, несмотря на такие препятствия, как эпидемия [коронавируса], когда это невозможно было проводить. Сейчас речь идет о том, что "Бессмертный полк" в Сербии будет возвращаться, шествия и все мероприятия, к желаемому масштабу. Президент очень хочет этого, он хочет, чтобы Сербия выглядела масштабно, солидно в этом году и в юбилейном следующем, если говорить о Дне Победы. Этот же год юбилейный, имея в виду дату освобождения Сербии и Белграда, что тоже будет ознаменовано нашими совместными мероприятиями", - отметил Боцан-Харченко.

По оценке посла, мемориальные мероприятия, такие как 25-летие бомбардировок НАТО и День Победы, значимы для общества. "Это важные мероприятия, важные события, которые многогранны и имеют <...> отношение к сохранению исторической памяти, хотя эти недавние события, относительно недавние, имеют самое непосредственное отношение к текущей геополитической ситуации, к тому, что сейчас происходит, к формированию нового международного порядка и к разоблачению реальной сущности политики Запада", - указал российский дипломат.

В январе президент Сербии Александар Вучич принял в Белграде руководителя исполкома Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Наталью Шадрину, генерального координатора Международного движения "Бессмертный полк" Мгера Аветисяна и посла РФ в Белграде. В ходе встречи обсуждались подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Бомбардировки НАТО

24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославии. Главной целью операции "Союзная сила" (Allied Force) руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение ударов.

Согласно исследованиям военных экспертов, было выпущено 3 тыс. крылатых ракет, сброшено около 80 тыс. тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3 500 до 4 000 человек, ранения получили около 12,5 тыс., две трети из которых были гражданские жители. По сведениям сербских специалистов, за три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе.