Эксперт: переток голосов несостоявшихся кандидатов станет интригой выборов президента РФ

Управляющий директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев считает, что второе место на мартовских выборах станет "желанным призом" для участников кампании

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Распределение голосов сторонников кандидатов в президенты РФ, которым было отказано в регистрации, станет одной из интриг предстоящих в марте выборов. Такое мнение высказал управляющий директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

Ранее ЦИК не зарегистрировала кандидатами Сергея Малинковича ("Коммунисты России"), Бориса Надеждина ("Гражданская инициатива"), самовыдвиженцев Анатолия Баташева и Раду Русских.

Избирательный бюллетень будет включать четырех кандидатов: Леонида Слуцкого (от ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова ("Новые люди") и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец).

Алиев отметил, что с выходом из предвыборной гонки Малинковича и Надеждина встает вопрос: как распределятся голоса тех, кто планировал сделать выбор в пользу этих кандидатов.

"Сейчас очень ждем свежие данные социологии. Когда есть финальный список [кандидатов], можно судить, как распределяться голоса избирателей, как совершатся эти перетоки [голосов], даже если на старте избирательной кампании они относились к каким-то потенциальным кандидатам, оказывали им какие-то формы поддержки - сбор подписей, участие в их политических акциях. Теперь эти перетоки крайне важны. Кому они достанутся? Достанутся ли вообще?" - поделился Алиев в ходе круглого стола, посвященного ходу президентской кампании в России.

По мнению эксперта, второе место на мартовских выборах станет "желанным призом" для участников кампании. Вместе с тем, считает Алиев, "серебряный призер" в любом случае сможет набрать "скромное" количество голосов. "Разница между голосами: второе место - 7%, третье - 6%, четвертое - 5% - это вполне возможный расклад голосов. Учитывая и понимая, какую сегодня поддержку имеет президент Путин в этой кампании", - сказал Алиев.

Борьба за второе место

Он отметил, что возможна либо попытка удержать второе место, либо попытка потеснить традиционных претендентов на это место - коммунистов. "Можем ожидать сенсационных ходов кандидата от "Новых людей" [Владислава Даванкова]", - отметил Алиев.

Президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко также не исключил, что кандидат от "Новых людей" может выйти на второе место. "Даванков отличается от других кандидатов, он политик другого поколения, другого стиля. Ставка на молодой электорат, на подвижного избирателя может сыграть. При качественной кампании Даванков может выйти на процент 7 плюс, может, и на второе место", - считает Минченко.

Политтехнолог Сергей Чернаков уверен, что коммунисты потеряют традиционное второе место на этих выборах. "Коммунисты утрачивают свои голоса, потому что избиратель начал иначе мыслить, хочет большего", - сказал Чернаков. По его мнению, кандидат от КПРФ Николай Харитонов наберет не более 6% голосов, чего не хватит для второй позиции. Вместе с тем, у коммунистов есть ядро избирателей. "Оно весит всегда одинаково. Коммунисты - те, кого всегда обижает ЛДПР. И это всегда любопытно", - сказал Чернаков.

По мнению проректора РАНХиГС Андрея Полосина, избирательная кампания ЛДПР будет довольно интересной. "За счет этого интереса будет прирастать электорат Леонида Слуцкого. ЛДПР - единственная политическая структура со своим НИИ. Слуцкий - доктор экономических наук", - сказал Полосин.

Народный кандидат

Если второе место становится главной интригой предстоящего голосования, то имя того, кто займет первое место, не вызывает сомнения, отмечают эксперты. По словам первого зампреда комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов Александра Асафова, если три кандидата так или иначе сегментируют общество, то кандидат в президенты, действующий президент РФ Владимир Путин, "является народным кандидатом".

"Путин показывает глубокую погруженность в темы, в проблемы, с которыми люди сталкиваются. Некоторые кандидаты довольно селективно подходят к освещению своей кампании. Путин готов к открытому разговору", - сказал Асафов.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.