Антонов назвал безосновательной критику в США в отношении Такера Карлсона

Посол РФ в Вашингтоне отметил, что в стране со стороны официальных представителей и экс-чиновников в отношении журналиста звучат оскорбления

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Критика в США в отношении журналиста и телеведущего Такера Карлсона в связи с тем, что он взял интервью у президента России Владимира Путина, безосновательна и является проявлением двойных стандартов. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая на церемонии возложения венка к могиле государственного деятеля и дипломата Российской империи Александра Бодиско, похороненного в Вашингтоне.

"Сегодня все замерли здесь в США, мы ждем 18:00 по вашингтонскому времени, когда будет это интервью", - констатировал Антонов. Он заострил внимание на том, что в США со стороны официальных представителей и экс-чиновников "в отношении Карлсона звучат какие-то оскорбления, что он чуть ли не агент, что он чуть ли не получил какой-то гонорар или зарплату". "Это такой бред, это такая чепуха, это такой еще один пример двойных стандартов", - подчеркнул Антонов.