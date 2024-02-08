Антонов заявил, что американцам будет полезно посмотреть интервью Путина Карлсону

Посол РФ в США отметил, что у многих спадет пелена с глаз

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Гражданам США было бы полезно посмотреть интервью президента России Владимира Путина журналисту и телеведущему Такеру Карлсону, у многих спадет пелена с глаз. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая на церемонии возложения венка к могиле государственного деятеля и дипломата Российской империи Александра Бодиско, похороненного в Вашингтоне.

"Я думаю, что, если позволят здесь людям, простым людям посмотреть, что сказал Владимир Владимирович, как оценил он ситуацию, это будет очень полезно, у многих пелена с глаз спадет. Пробиться здесь в информационное поле с какой-то альтернативной точкой зрения, которая была бы отлична от позиции Демократической партии, просто крайне трудно. Ну а для нас это просто невозможно", - отметил дипломат, говоря об интервью Путина Карлсону.

"Карлсон задает простые вопросы. Почему американские граждане должны направлять свои налоги не на укрепление своей безопасности, не на то, чтобы избавить страну от наркотиков, не на то, чтобы убрать с улиц городов США бездомных и нищету, а почему должны отправлять миллиарды долларов в какую-то далекую страну? Кстати говоря, далеко не все знают, я уже в этом не раз удостоверился, где находится вообще Украина, - добавил посол. - Если уж некоторые мои собеседники задавали вопрос, граничит ли Россия с Сербией. Ну тут даже и рассуждать нечего".

Антонов сообщил, что ранее "пытался несколько раз изложить российскую позицию по многим острым вопросам". "Ну, к примеру, по проблемам биобезопасности. Все американские газеты отвергли мою просьбу опубликовать позицию Российской Федерации по данному вопросу", - отметил он. "Я хочу задать простой вопрос. А как насчет первой поправки к Конституции Соединенных Штатов Америки? Почему эту поправку к конституции о свободе слова могут использовать одни и запрещено [это] делать другим", - указал дипломат.

"Сегодня все замерли здесь в США, мы ждем 18:00 по вашингтонскому времени, когда будет это интервью", - констатировал Антонов. Он заострил внимание на том, что в США со стороны официальных представителей и экс-чиновников "в отношении Карлсона звучат какие-то оскорбления, что он чуть ли не агент, что он чуть ли не получил какой-то гонорар или зарплату". "Это такой бред, это такая чепуха, это такой еще один пример двойных стандартов", - подчеркнул посол.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Карлсон встретился и побеседовал с Путиным. Позднее журналист сообщил, что интервью будет опубликовано на его сайте в 02:00 мск 9 февраля.