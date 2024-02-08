Логвинов: желающие "поражения РФ на поле боя" дипломаты ЕС останутся на обочине истории

На приеме в Брюсселе по случаю Дня дипломатического работника России собрались главы миссий и старшие дипломаты порядка 50 дружественных стран и международных организаций

БРЮССЕЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Евродипломаты, призывающие "нанести поражение России на поле боя", останутся на обочине истории. Об этом заявил и. о. постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов на приеме в Брюсселе по случаю Дня дипломатического работника РФ, где собрались главы миссий и старшие дипломаты порядка 50 дружественных стран и международных организаций.

По его словам, ровно два года назад Россия официально получила от ЕС отказ от внесенных Москвой предложений по евробезопасности - "событие, которое по прошествии времени можно считать вехой" в отношениях с сообществом. "К чему это привело, все хорошо видят, - сказал Логвинов. - Из уст некоторых западных дипломатов, причем высокопоставленных, звучат призывы "нанести стратегическое поражение на поле боя" или "готовиться к войне". Думаю, вы согласитесь, что для людей нашей профессии такие заявления категорически неприемлемы".

"Сохранение же подобной риторики неизбежно приведет к тому, что ее приверженцы останутся на обочине текущих трансформационных процессов в международных отношения", - подчеркнул российский дипломат.

В своем выступлении Логвинов не называл имен, но первым европейским дипломатом, выступившим с призывом "нанести поражение России на поле боя", является глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Российский постпред, обращаясь к гостям, подчеркнул, что на приеме собрались те, кто "стремится построить более справедливое мироустройство". "Сформировать многополярный мир, в котором каждая страна ставит во главу угла собственные суверенные интересы, проявляя самостоятельность в принятии решений и определении вектора своего развития", - добавил он.