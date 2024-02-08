Посол России: Москва не видит предпосылок к нормализации работы дипведомств при Туске

По словам Сергея Андреева, РФ пока не увидела после смены власти в республике признаков того, что польская сторона намерена вернуться к надлежащему выполнению Венской конвенции о дипломатических и консульских сношениях

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Москва пока не наблюдает никаких признаков того, что Варшава намерена нормализовать работу российских дипломатических ведомств после смены в стране премьера, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

12 декабря депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) проголосовали за вотум доверия правительству премьер-министра Дональда Туска. Ранее пост премьера занимал Матеуш Моравецкий.

"Пока что после смены власти в Польше никаких признаков того, что польская сторона намерена вернуться к надлежащему выполнению Венской конвенции о дипломатических и консульских сношениях, мы не наблюдаем", - признался российский дипломат в интервью телеканалу "Россия-24".

О разблокировке счетов российских ведомств, по словам посла, речи тоже пока что не идет. "Никаких изменений нет, формально польская прокуратура по-прежнему расследует дело по подозрению о том, что деньги наших российских посольств и постпредств использовались для финансирования терроризма или отмывания преступных доходов", - объяснил он и добавил, что за прошедшие два года с момента возбуждения дела "никто ничего не слышал относительно того, а как продвигается следствие".

Что касается условий работы российских загранучреждений в целом, в Польше они не сильно отличаются от условий работы в других недружественных странах, считает Андреев. "Мы, в общем, к этому уже привыкли, адаптировались", - объяснил он.

По словам российского дипломата, самым сложным этапом стала весна 2022 года, когда Варшава "выбила три четверти российского дипсостава". "Пришлось перестраиваться на выполнение стоящих перед нами задач ограниченным составом в новых условиях. Ну ничего, перестроились, так что на качестве нашей работы, я надеюсь, это не отражается", - выразил надежду Андреев.

О событиях вокруг российской дипмиссии в Польше

2 марта 2022 г. польская прокуратура заморозила счета российского диппредставительства в Варшаве. Российская дипмиссия заявила о нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях, но позиция польских властей не изменилась. В ответ Россия заблокировала счета посольства Польши в Москве. Спустя год заблокированные польской стороной средства были признаны вещественными доказательствами и переведены на счет местной прокуратуры.

В конце марта 2022 г. посол РФ Сергей Андреев получил в МИД Польши ноту о высылке 45 российских дипломатов, обвиненных Варшавой в разведывательной деятельности. Андреев назвал это решение безосновательным. Позднее министерства иностранных дел России и Польши информировали, что Москва в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов объявила персонами нон грата 45 польских дипломатов. Они покинули Россию до 13 апреля.