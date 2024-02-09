Посол РФ в США возложил венок к могиле российского дипломата XIX века Бодиско

Анатолий Антонов заявил, что Россия по-прежнему будет стремиться добиться того, чтобы между Москвой и Вашингтоном восстановились равноправные отношения

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов возложил венок к могиле государственного деятеля и дипломата Российской империи Александра Бодиско (1786-1854). Антонов отдал дань памяти своему предшественнику в преддверии Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля.

Посол возложил венок к подножию обелиска, который установлен на могиле Бодиско на кладбище Оук-Хилл в историческом районе Вашингтона Джорджтауне. В этом некрополе, появившемся в середине XIX века, похоронен ряд видных американских политических деятелей, военачальников, крупных предпринимателей и филантропов.

"Александру Андреевичу удалось сделать очень много для установления добрых, конструктивных, равноправных отношений с Соединенными Штатами Америки", - отметил посол РФ. "В те времена отношения между двумя нашими странами были прекрасными. Мы дружили", - подчеркнул он.

При этом российский посол отметил, что с того времени "ничего не осталось". "Все разрушено", - констатировал Антонов. Глава российского диппредставительства подчеркнул, что РФ не будет поддаваться "давлению, которое просто царит в российско-американских отношениях". "Мы по-прежнему будем стремиться добиться того, чтобы между нашими двумя странами восстановились равноправные отношения на принципе равной и неделимой безопасности", - заключил Антонов.

Бодиско родился в октябре 1786 года. Чрезвычайным посланником и полномочным министром в США его назначили 16 марта 1837 года. Как считают историки, Бодиско в условиях переориентации российского внешнеполитического курса на сближение с Великобританией отстаивал необходимость сохранения связей с Соединенными Штатами.

В общей сложности Бодиско оставался российским послом в США в течение 17 лет, установив рекорд пребывания на этом посту, который был превзойден только в советское время Анатолием Добрыниным. Умер Бодиско в январе 1854 года. Как сообщил в свое время ТАСС директор кладбища Оук-Хилл Дэвид Джексон, потомки Бодиско и его супруги - американки Хэрриет Уильямс - живы и время от времени посещают могилу предка. По словам Джексона, часть из них живет в штате Флорида, часть - в Калифорнии.