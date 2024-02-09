В Кремле заявили, что не знают, встречался ли Карлсон в России со Сноуденом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это личное дело журналиста

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Кремлю неизвестно, были ли у журналиста Такера Карлсона встречи в РФ с Эдвардом Сноуденом или кем-то еще, кроме президента России Владимира Путина, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет [не известно]. Это его личное дело", - ответил представитель Кремля на вопрос, известно ли ему о каких-либо встречах Карлсона в РФ, кроме как с Путиным.

Американский портал Semafor ранее сообщил, что Карлсон в ходе своей поездки в Москву якобы встретился со Сноуденом, а также с бывшей помощницей президента США Джо Байдена Тарой Рид, обвинявшей того в сексуальных домогательствах.