Постпредство РФ: Россия призывает СБ ООН срочно принять меры в защиту косовских сербов

ООН, 9 февраля. /ТАСС/. Россия призывает страны Совета Безопасности (СБ) ООН принять срочные меры по защите косовских сербов и отмене дискриминационных мер в их отношении. Об этом заявил в четверг первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Призываем членов Совета принять срочные меры в защиту косовских сербов и потребовать от Приштины прекращения гонений на них, включая отмену всех дискриминационных мер. Убеждены, что единственный путь к установлению мира на сербской земле - выработка устойчивого взаимоприемлемого международно-правового решения между Белградом и Приштиной на базе резолюции 1244 СБ ООН. Такая развязка должна отвечать интересам Белграда и сербского народа, а также быть одобрена Советом Безопасности ООН", - сказал он в ходе выступления на заседании Совбеза всемирной организации.