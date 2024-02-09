Постпредство РФ: еще 60 поколений людей будут проклинать бомбардировки НАТО Югославии

ООН, 9 февраля. /ТАСС/. Шесть десятков поколений людей будут проклинать бомбардировки Югославии со стороны НАТО, использовавшей снаряды с обедненным ураном. Об этом заявил в четверг первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Для понимания того, как установить прочный мир на сербской земле, необходимо вспомнить истинную причину сегодняшних драматичных событий. Таковой является агрессия со стороны НАТО против Союзной Республики Югославия. В марте исполнится 25 лет с начала бесчеловечного уничтожения американцами и их союзниками мирных жителей в самом центре Европы. "Поборники демократии" развернули бомбардировки страны обедненным ураном, что обернулось массовыми жертвами среди мирного населения и разрушением гражданской инфраструктуры. Катастрофический ущерб был нанесен окружающей среде, - сказал он в ходе заседания СБ ООН по ситуации в Косово. - За это НАТО будут проклинать еще 60 следующих поколений людей, обреченных страдать от проблем со здоровьем из-за преступных действий Вашингтона, которые бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт цинично называла "сопутствующим ущербом".

Полянский отметил, что на творящееся в Косове беззаконие в отношение сербов "абсолютно спокойно смотрят в Вашингтоне и Брюсселе, делая вид, что ничего страшного не происходит".

Агрессия НАТО против Союзной Республики Югославия началась 24 марта 1999 года и продолжалась 78 дней. Главной причиной наступательной операции "Союзническая сила" руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов. В результате бомбардировок, по данным Сербии, погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых - это мирные жители. Материальный ущерб составил до $100 млрд. За три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, за первые 10 лет с момента бомбардировок в республике заболели раком около 30 тыс. человек, из них от 10 тыс. до 18 тыс. умерли.