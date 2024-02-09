Путин: российские гиперзвуковые ударные системы совершенствуются каждый день

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что отечественные гиперзвуковые ударные системы постоянно совершенствуются. Однако глава государства подчеркнул, что создание этого оружия для РФ было вынужденным ответом на действия Запада.

"Мы создали гиперзвуковые системы, причем межконтинентальной дальности, и продолжаем их развивать. Мы сейчас опередили по созданию ударных гиперзвуковых систем всех: и Соединенные Штаты, и другие страны. Они у нас совершенствуются каждый день", - заявил Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

Президент РФ напомнил о своем предложении создавать совместную систему ПРО России, США и Европы, которое было отклонено американской стороной. "Тогда, именно тогда я сказал: "Послушайте, но мы тогда будем вынуждены заниматься ответными мерами. Мы будем создавать такие ударные системы, которые, безусловно, будут преодолевать систему ПРО. Ответ был такой: "Мы делаем не против вас, а вы делайте, чего хотите, исходим из того, что это не против нас, не против США". Я говорю: "Хорошо", - описал ход событий Путин. По его словам, только после этого Россия создала гиперзвуковые системы.

Российский лидер подчеркнул: "Но не мы это (отказ от создания совместной системы ПРО между РФ, США и Европой - прим. ТАСС) сделали, мы предлагали пойти другим путем, а нас отодвинули".