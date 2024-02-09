Путин сообщил, что у России нет территориальных претензий к каким-либо странам

Президент РФ заверил, что у Москвы нет территориальных притязаний на европейском континенте

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия не имеет территориальных претензий к Польше, Латвии или другим странам континента. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

"Это абсолютно исключено", - сказал он на вопрос о том, есть ли у Москвы территориальные притязания на европейском континенте.

Путин также заверил, что РФ не будет применять свои войска против Польши, за исключением случая, "если со стороны Польши будет нападение на Россию". "Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии - нигде. Зачем нам это?" - поинтересовался российский лидер. По его словам, у РФ нет никаких подобных интересов, Москва слышит "одни угрозы".

В целом, продолжил Путин, "не надо быть никаким аналитиком" для понимания того, что "втягиваться в какую-то глобальную войну" противоречит здравому смыслу. "А глобальная война поставит на грань уничтожения все человечество. Это очевидно", - добавил он.

Глава государства напомнил, что "есть, конечно, средства сдерживания", но РФ часто использовали для запугивания. "Нами все время всех пугали: завтра Россия использует тактическое ядерное оружие, завтра вот то использует - нет, послезавтра. Ну и что? Это просто страшилки для обывателей, для того чтобы выбить из налогоплательщиков США, выбить из налогоплательщиков Европы дополнительные деньги в противостоянии с Россией в украинском театре военных действий", - сказал президент, заметив, что "цель - как можно сильнее ослабить Россию".