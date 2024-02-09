Путин заявил, что венгры на Западной Украине хотели бы вернуться на историческую родину

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Венгры, живущие на Западной Украине, хотели бы возвращения их земель на историческую родину. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

Российский лидер напомнил, что после Второй мировой войны Украина получила часть земель, которые раньше были польскими, венгерскими, румынскими. Сейчас эти территории относятся к Западной Украине.

"Мне достоверно известно, что венгры, которые там проживают, конечно, хотят вернуться на свою историческую родину", - заметил Путин.